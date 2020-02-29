Gençlerbirliği'nde Stancu Galatasaray maçında yok

Süper Lig'de 24. haftada Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Gençlerbirliği'nde Bogdan Stancu şoku yaşandı. Rumen oyuncu sarı kırmızılılara karşı oynayamayacak ve 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

Resmi siteden yapılan açıklamada; "Perşembe günü yapılan antrenmanda sağ dizine aldığı darbe sonrası dün sponsor hastanemiz Ankara Acıbadem Hastanesinde MR'ı çekilen Bogdan Stancu'nun sağ diz iç yan bağında ikinci dereceden yırtık, arka çapraz bağında yırtık ve kemik iliği ödemi tespit edilmiştir. İleri incelemeler ve konsültasyonlara göre futbolcumuzun sahalara dönüş süresinin en az 6 hafta olması beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Stancu, ilk yarının son haftasında cezalı, ikinci devrenin de ilk 4 haftasında sakatlığı nedeniyle forma giyememesine rağmen bu sezon şu ana kadar fileleri 12 kez havalandırmıştı

Kırmızı siyahlılarda Floyd Ayite, Erdem Özgenç, Sefa Yılmaz ve Arda Kızıldağ'ın yanı sıra Pierre-Yves Polomat da sakatlığı nedeniyle Galatasaray'a karşı görev yapamayacak

