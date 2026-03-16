Gençlerbirliği’nden hakem kararlarına tepki: "Haksızlığa uğradık"

Natura Dünyası Gençlerbirliği Başkan Vekili Adnan Duman, Beşiktaş maçının henüz başında verilen kırmızı kartın karşılaşmanın dengesini değiştirdiğini belirterek hakem kararlarına tepki gösterdi. Duman, Türk futbolunda adalet duygusunun korunması gerektiğini vurgulayarak kulübün haklarını daha güçlü şekilde savunacaklarını ifade etti.

Gençlerbirliği’nden hakem kararlarına tepki: "Haksızlığa uğradık"
Cevdet Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında sahasında Beşiktaş’a 2-0 mağlup olan Natura Dünyası Gençlerbirliği’nde Başkan Vekili Adnan Duman, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada hakem kararlarına tepki gösterdi. Maçın henüz başında verilen kırmızı kartın karşılaşmanın dengesini değiştirdiğini belirten Duman, geçen hafta rakip takımın haksızlığa uğradığı yönündeki iddialarla oluşturulan atmosferin bu hafta Ankara’da telafi edilmek istendiğini düşündüklerini ifade etti.

Duman, zor şartlara rağmen sahada büyük bir mücadele ortaya koyan futbolcuları tebrik ederek, "Oyuncularımız formanın hakkını vermek için son düdüğe kadar mücadele etti. Hepsini yürekten kutluyoruz" dedi.

Türk futbolunda adalet duygusunun korunması gerektiğini vurgulayan Duman, hakem kararlarının daha dikkatli ve hassas şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
103 yıllık köklü bir Ankara kulübü olan Gençlerbirliği’nin tartışmalı kararların gölgesinde bırakılmasının kabul edilemez olduğunu dile getiren Duman, "Cumhuriyetle yaşıt bu büyük kulübün emeği sahadaki adil yönetimle korunmalıdır. Türk futbolu adaletle büyür, adaletle güçlenir. Adaletin zedelendiği yerde sporun ruhu da zarar görür" ifadelerini kullandı.
Gençlerbirliği’nin her şartta mücadele etmeye devam edeceğini anlatan Duman, kulübün haklarını bundan sonra daha güçlü ve kararlı şekilde savunacaklarını sözlerine ekledi.

