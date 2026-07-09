Gençlerbirliği’nden sol beke takviye

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-siyahlılar, son olarak Gaziantep FK forması giyen 32 yaşındaki Kevin Rodrigues’i, bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1+1 yıllığına renklerine bağladı.

Portekiz ve Fransa çifte vatandaşlığı bulunan Kevin Rodrigues, futbola Fransa’nın Bayonne FC takımında başladıktan sonra Toulouse altyapısına transfer oldu.

Tecrübeli oyuncu, profesyonel kariyerinde sırasıyla Toulouse B, Dijon, Sociedad, Leganes, Eibar, Rayo ve Al-Qadsiah formaları giydi. Türkiye’de daha önce Adana Demirspor, Kasımpaşa ve son olarak Gaziantep FK’da görev yapan tecrübeli sol bek, Süper Lig ve Türkiye Kupası dahil çıktığı 103 maçta 8 bin 494 dakika sahada kaldı. Rodrigues, bu maçlarda oynadığı takımlara 5 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır