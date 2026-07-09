SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Gençlerbirliği

Gençlerbirliği’nden sol beke takviye

Gençlerbirliği, sol bek oyuncusu Kevin Rodrigues ile sözleşme imzaladı.

Gençlerbirliği’nden sol beke takviye

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-siyahlılar, son olarak Gaziantep FK forması giyen 32 yaşındaki Kevin Rodrigues’i, bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1+1 yıllığına renklerine bağladı.

Gençlerbirliği’nden sol beke takviye 1

Portekiz ve Fransa çifte vatandaşlığı bulunan Kevin Rodrigues, futbola Fransa’nın Bayonne FC takımında başladıktan sonra Toulouse altyapısına transfer oldu.

Gençlerbirliği’nden sol beke takviye 2

Tecrübeli oyuncu, profesyonel kariyerinde sırasıyla Toulouse B, Dijon, Sociedad, Leganes, Eibar, Rayo ve Al-Qadsiah formaları giydi. Türkiye’de daha önce Adana Demirspor, Kasımpaşa ve son olarak Gaziantep FK’da görev yapan tecrübeli sol bek, Süper Lig ve Türkiye Kupası dahil çıktığı 103 maçta 8 bin 494 dakika sahada kaldı. Rodrigues, bu maçlarda oynadığı takımlara 5 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şahan Gökbakar ve Necati Ateş arasında Galatasaray polemiği!Şahan Gökbakar ve Necati Ateş arasında Galatasaray polemiği!
Elif Şevval Kurt, Avrupa şampiyonuElif Şevval Kurt, Avrupa şampiyonu
Anahtar Kelimeler:
transfer Gençlerbirliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

Yeditepe Üniversitesi’nde ayet yazılı pankart indirilmeye çalışıldı, Vali Davut Gül’den paylaşım geldi: “İçimizdeki beyinsizlerin…”

Yeditepe Üniversitesi’nde ayet yazılı pankart indirilmeye çalışıldı, Vali Davut Gül’den paylaşım geldi: “İçimizdeki beyinsizlerin…”

Galatasaray'ı çok üzecek Victor Osimhen gelişmesi! Bu kez iş ciddi

Galatasaray'ı çok üzecek Victor Osimhen gelişmesi! Bu kez iş ciddi

Büyük mirası ses getirmişti! Ahmet Tatlıses yine dayanamadı

Büyük mirası ses getirmişti! Ahmet Tatlıses yine dayanamadı

Pazardan '2,5 kilo' muz aldı ama aslında öyle sandı: 'İşin foyası ortaya çıktı'

Pazardan '2,5 kilo' muz aldı ama aslında öyle sandı: 'İşin foyası ortaya çıktı'

Ankara'da tarihi adım

Ankara'da tarihi adım

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.