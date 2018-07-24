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Gençlerbirliği'ne İzlandalı stoper Kari Arnason'u kadrosuna kattı

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 24.07.2018 15:02 | Son Güncelleme

Başkent ekibi, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda İzlanda forması giyen Kari Arnason ve tecrübeli kaleci Emrullah Şalk'ı kadrosuna kattı.

Gençlerbirliği'ne İzlandalı stoper Kari Arnason'u kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda İzlanda forması giyen Kari Arnason ve tecrübeli kaleci Emrullah Şalk'ı transfer etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada 35 yaşındaki İzlandalı milli stoper Arnason ve son olarak Konyaspor forması giyen 30 yaşındaki kaleci Emrullah Şalk ile 1'er yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Milli takımda 69 maç oynayan ve 5 gol atan Arnason, Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda İzlanda'nın Arjantin ve Nijerya ile oynadığı karşılaşmalarda da 90'ar dakika forma giydi.


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Kari Arnason Gençlerblrliği

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