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Gençlerbirliği'nin eski yöneticilerinden Mehmet Yaşar Durak vefat etti

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 16.08.2020 16:47 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği Kulübünün eski yöneticilerinden Mehmet Yaşar Durak, hayatını kaybetti.

Gençlerbirliği'nin eski yöneticilerinden Mehmet Yaşar Durak vefat etti

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Eski yöneticilerimizden Mehmet Yaşar Durak'ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Merhumun cenazesi yarın öğle namazıyla Karşıyaka Camii'nden kaldırılacak." denildi.

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