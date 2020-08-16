Gençlerbirliği'nin eski yöneticilerinden Mehmet Yaşar Durak vefat etti

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Eski yöneticilerimizden Mehmet Yaşar Durak'ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Merhumun cenazesi yarın öğle namazıyla Karşıyaka Camii'nden kaldırılacak." denildi.
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