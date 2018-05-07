Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu İlker Karakaş gözyaşlarına boğuldu!

Spor Toto Süper Lig’in 32. hafta mücadelesinde kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği sahasında ağırladığı Antalyaspor’a 1-0 yenildi ve ligde kalma yolunda büyük yara aldı.

Mücadelenin ardından başkent ekibinin 19 yaşındaki genç oyuncusu İlker Karakaş, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda zor anlar yaşadı.

Röportajı yarıda kesmek zorunda kaldı

Genç oyuncu "Maçı final olarak görüyorduk. 8 yaşından beri bu kulüpteyim. İlk defa böyle bir şeye şahit oldum. Buna şahit olduğum için de çok üzgünüm" derken gözyaşlarına hakim olamadı ve röportajı tamamlayamadı.

