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Gençlerbirliği'nin yeni hocası Mustafa Kaplan oldu

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 18.06.2019 19:37 | Son Güncelleme

Süper Lig'in yeni ekibi Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü ile yollarını ayıran Mustafa Kaplan ile anlaştı.

Gençlerbirliği'nin yeni hocası Mustafa Kaplan oldu

Gençlerbirliği Yönetim Kurulu adına Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile görüşen Başkan Murat Cavcav, görüşme sonucunda deneyimli çalıştırıcı ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Başkent ekibi, Kaplan için 20 Haziran Perşembe günü saat 11.00’de Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde imza töreni düzenleyecek.

Geride kalan sezonun ikinci yarısında MKE Ankaragücü'nde görev almaya başlayan Mustafa Kaplan, geçmiş dönemde Gençlerbirliği’nin pilot takımı olan Hacettepe’yi de çalıştırmıştı.

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Gençlerbirliği mustafa kaplan ankaragücü

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