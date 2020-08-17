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Gençlerbirliği, Salih Dursun'u transfer etti

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 17.08.2020 15:39 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 29 yaşındaki savunma oyuncusu Salih Dursun'u renklerine bağladı.

Gençlerbirliği, Salih Dursun'u transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 29 yaşındaki savunma oyuncusu Salih Dursun'u kadrosuna kattı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz Salih Dursun'u renklerine bağladı. Sakaryaspor altyapısında yetişen ve Kayserispor, Galatasaray, Trabzonspor ile Antalyaspor'da forma giyen Salih, iki yıllık anlaşmaya imza attı." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Salih Dursun'a güvendiklerini belirterek, transferin iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulundu.

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