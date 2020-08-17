Gençlerbirliği, Salih Dursun'u transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 29 yaşındaki savunma oyuncusu Salih Dursun'u kadrosuna kattı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz Salih Dursun'u renklerine bağladı. Sakaryaspor altyapısında yetişen ve Kayserispor, Galatasaray, Trabzonspor ile Antalyaspor'da forma giyen Salih, iki yıllık anlaşmaya imza attı." denildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Salih Dursun'a güvendiklerini belirterek, transferin iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulundu.
Yıldız ismin yeni takımı belli oldu
Süper Lig devi Nazım Sangare ile söz kesti!
G.Saray'da flaş Mehmet Ekici gelişmesi
TFF'de genel kurul çağrısı
Beşiktaş'tan forvete dünya yıldızı
G.Saray'ın yeni transferi Fatih Öztürk kimdir?
Çebi'den Alanyaspor'a Welinton resti
Trabzonspor'dan Brezilyalı ön libero hamlesi
Filipe Luis kararını verdi!
Milli yıldızın yeni adresi belli oldu
Trabzonspor'dan flaş Jose Sosa hamlesi
Juventuslu futbolcu Kapadokya'da
Bayern Münih tarihe geçti
Okuyucu Yorumları 0 yorum