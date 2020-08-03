SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Gençlerbirliği
  4. Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Mert Nobre'yi getirdi!

Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Mert Nobre'yi getirdi!

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 03.08.2020 16:31 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Mert Nobre'nin getirildiğini açıkladı.

Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Mert Nobre'yi getirdi!

Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mert Nobre oldu. Ankara temsilcisi yaptığı paylaşımla eski futbolcusu Mert Nobre'yi teknik direktörlük görevine getirdiğini açıkladı.

İŞTE O PAYLAŞIM


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBodrum'dan Kilyos'a kaçtıBodrum'dan Kilyos'a kaçtı
Gençlerbirliği'nde şok ayrılıkGençlerbirliği'nde şok ayrılık
Efsane isim ringe geri dönüyorEfsane isim ringe geri dönüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Endişelendiren görüntü! Taksim'i değnekçiler işgal etti

Endişelendiren görüntü! Taksim'i değnekçiler işgal etti

50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştu!

50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştu!

Yeni takımı duyanları şaşkına çevirdi

Yeni takımı duyanları şaşkına çevirdi

Acun Ilıcalı, Trabzonsporlu yıldızla tatilde!

Acun Ilıcalı, Trabzonsporlu yıldızla tatilde!

F.Bahçeli eski yıldız koronavirüse yakalandı

F.Bahçeli eski yıldız koronavirüse yakalandı

G.Saray'dan ayrıldı! Üçüncü lige gidiyor...

G.Saray'dan ayrıldı! Üçüncü lige gidiyor...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı

Gençlerbirliği'nde şok ayrılık

Hamza Hamzaoğlu: Medipol Başakşehir'i kutluyorum

'Medipol Başakşehir'i kutluyorum'

Hamza Hamzaoğlu: Bu akşam iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum

''İyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum''

Gençlerbirliği’nde Fenerbahçe maçı öncesi kaleci şoku! Ertaç Özbir 11'de...

Gençlerbirliği’nde kaleci şoku

Gençlerbirliği'nde Kovid-19 testleri sonucu belli oldu

İşte Gençlerbirliği'ndeki test sonuçları

ÖZET | Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor: 2-1

Gençlerbirliği galibiyetle döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.