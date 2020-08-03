Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Mert Nobre'yi getirdi!

Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mert Nobre oldu. Ankara temsilcisi yaptığı paylaşımla eski futbolcusu Mert Nobre'yi teknik direktörlük görevine getirdiğini açıkladı.
Hikaye yeniden başlıyor! pic.twitter.com/NI3xbx2dma— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) August 3, 2020
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