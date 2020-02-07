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Gençlerbirliği, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.02.2020 19:04 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-siyahlı ekipten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki idman ısınma hareketleri ve dar alanda oyun ile başladı. İdman, Trabzonspor müsabakasının taktik çalışmasıyla sona erdi.

Antrenmanı kulüp başkanı Murat Cavcav da takip etti.

Yarın oynanacak maç öncesi başkent ekibinde cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlıkları süren Pierre-Yves Polomat, Soner Dikmen ve Arda Kızıldağ ile takımla çalışmalara başlayan ancak fiziksel olarak hazır olmayan Bogdan Stancu takımdaki yerlerini alamayacak.

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Anahtar Kelimeler:
antrenman Futbol Gençlerbirliği Süper Lig SÜPERLİG Trabzonspor

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