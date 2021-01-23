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Gençlerbirliği-Trabzonspor maçından notlar

23.01.2021 16:13 | Son Güncelleme:
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ilk 11'inde bir önceki maça göre 2 değişiklik yaptı - Bordo-mavililerin kısa süre önce kadrosuna dahil ettiği Berat Özdemir, eski takımı Gençlerbirliği'ne karşı ilk 11'de forma giydi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk oldukları karşılaşmanın ilk 11'inde bir önceki maça göre 2 değişiklik yaptı.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Avcı, geçen hafta İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 yendikleri kadroda zorunlu iki değişikliğe gitti.

Sarı kart cezalısı Lewis Baker ile sakatlanan Abdulkadir Ömür, kadroda yer almadı. Tecrübeli teknik adam, bu isimlerin yerine Berat Aydemir ile Flavio'yu oynattı.

Bordo-mavililerde Baker ve Abdulkadir'in yanı sıra Joao Pereira da Ankara'ya getirilmedi.

- Berat Özdemir, eski takımına karşı

Trabzonspor'un kısa bir süre önce kadrosuna dahil ettiği Berat Özdemir, eski takımı Gençlerbirliği'ne karşı forma giydi.

Altyapısından yetiştiği başkent temsilcisiyle bu sezon 13 maçta 3 gol atan 22 yaşındaki futbolcu, sahaya ilk 11'de çıktı.

- Gençlerbirliği'nde önemli eksik

Gençlerbirliği'nde kaleci Nordfeldt, sakatlığı nedeniyle Trabzonspor karşısında forma giyemedi.

Bu sezon yine sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçında oynayamayan İsveçli kaleci, bordo-mavili ekip karşısında da kadroda yer almadı.

Süper Lig'deki ilk kez 6-0 kaybedilen Galatasaray maçında forma giyen Übeyd Adıyaman, bu karşılaşmaya da Nordfeldt'in yerine ilk 11'de başladı.

Kırmızı-siyahlılarda sakatlığı bulunan Johansson, Trabzonspor karşısında oynayamadı.

Öte yandan, Gençlerbirliği Kulübünün onursal başkanı İlhan Cavcav'ın vefatının 4. yıl dönümü nedeniyle maç öncesi saygı duruşunda bulunuldu.

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