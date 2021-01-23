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Gençlerbirliği-Trabzonspor maçının ardından

23.01.2021 18:59 | Son Güncelleme:
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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan: "Çıtamızı yükseltmeliyiz"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Süper Lig'in 21. haftasına Trabzonspor'a 2-1 kaybettikleri maçla ilgili, "Gençlerbirliği olarak çıtamızı yükseltmeliyiz." dedi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaplan, dün ölümünün 4. yılı olan kulübün onursal başkanı İlhan Cavcav'ı rahmetle andı.

İlhan Cavcav için puan almak istediklerini ancak başaramadıklarını anlatan Kaplan, "Onun ruhu için bir şeyler yapmak istedik. Sevindirici kısım genç kalecimiz Übeyd'i kazandık. Onun adına mutluyuz. Daha önce sıkıntılı bir maç oynamıştı. Bugün kalede güven verdi. İlk yarı kapanarak çabuk hücuma çıkmak istedik. Bize yakışmayacak gol yedik. Sonra riskler aldık, iki forvete döndük. Tam oyunu risklerle dengeledik derken, kontra ataktan golü yedik. Bu tip golleri yemememiz lazım. Çıkarmak zor oluyor. Penaltıdan sonra da iyi bir Gençlerbirliği vardı. Ayite ve Stancu oyuna girince daha iyi oyunumuz oldu. Kazanan takımı kutluyoruz. Hakemleri de kutluyoruz. Gençlerbirliği olarak çıtamızı yükseltmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Transferle ilgili de konuşan Kaplan, "Başkanımızla konuştuk, aldığımız bazı kararlar var. Başkanımıza transfer listesini sunduk. Kendi içimizde yaptığımız konuşmalar bizde kalacak. İnşallah çözüme ulaştırırız." değerlendirmesinde bulundu.

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