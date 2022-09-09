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Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

09.09.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında yarın Tuzlaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Koordinasyon, çabukluk ve pas çalışmalarıyla süren antrenman, daha sonra 5'e 2 top kapma oyunuyla devam etti.

Kısa süreli taktik çalışması yapan oyuncular, saha kenarında sprint çalışmasıyla idmanı sonlandırdı.

Gençlerbirliği'nde sakatlığı devam eden takım kaptanı Muhammed Bayır'ın dışında eksik ya da sakat oyuncu bulunmuyor.

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