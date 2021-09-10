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Gençlerbirliği'nde başkent derbisi hazırlıkları

10.09.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerbirliği'nde başkent derbisi hazırlıkları

Gençlerbirliği'nde başkent derbisi hazırlıkları

Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü ile oynayacağı başkent derbisinin hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlılar, günü taktik ağırlıklı antrenmanla geçirdi.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmayla devam etti. Antrenman, son bölümde yapılan duran top çalışmasıyla sona erdi.

Gençlerbirliği, başkent derbisinin hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği MKE Ankaragücü

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