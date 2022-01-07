Gençlerbirliği'nde hakem tedirginliği

Gençlerbirliği Kulübü Basından Sorumlu Asbaşkanı Muammer Akyüz, Spor Toto 1. Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında 9 Ocak Pazar günü Eyüpspor'la oynayacakları maça atanana hakem hakkında tedirgin olduklarını ifade etti.

Muammer Akyüz, yaptığı yazılı açıklamada, sezonun ilk yarısında hakem hatalarından dolayı çok fazla canlarının yandığını savundu.

Sezonun ikinci yarısında daha adil bir yönetim beklediklerini aktaran Akyüz, şunları kaydetti:

"Her ne kadar hakemler hakkında konuşmamaya çalışsak da özellikle bazı maçlarda aleyhimize verilen kararlarda hakem hatası değil, kasıt olduğu kanaatimiz pekişti. Gençlerbirliği olarak iyi niyetle bu beklentiler içerisinde olmamıza rağmen, ilk hafta hakem atamalarına baktığımızda, tedirgin olmamamız mümkün olmadı. Maçımıza atanan Yusuf Ziya Gündüz'ü hiç tanımıyoruz, futbol camiasında tanındığını da zannetmiyoruz. Onun için ön yargı ile davranmak istemiyoruz. Ancak hakem kariyeri ve tecrübesine baktığımız da 3.Lig’de toplam 19 maç, 2.Lig’de 10 maç yönetmiş ve 31 Aralık 2021 tarihinde de 1.Lig klasmanına yükseltilmiş ve ilk maç olarak bizim deplasmanda oynayacağımız bir maça verilmiş. Daha önceki tecrübesiz ve yeteneksiz hakemler yüzünden, canımız çok yandı. Onun için bu sefer testi kırılmadan uyarmak istiyoruz."

İkinci yarı için tüm takımlara da başarı dileyen Akyüz, "Hakemler kararlarını verirken, kulübün federasyondaki etkinliğine ya da taraftar baskısına göre değil, adalet ve vicdanlarına göre davransınlar. Sadece bunu istiyor ve bekliyoruz. Hakem hatalarının en az olduğu, sporcuların sağlık ve sakatlık sorunu yaşamadığı centilmence geçecek bir devre geçirmeyi temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

