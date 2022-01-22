Gençlerbirliği'nde kötü gidişat sürüyor

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Manisa FK'ye 3-1 yenilen Gençlerbirliği, kötü gidişe son veremedi.

Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki başkent ekibi, 22. hafta mücadelesinde Manisa FK'ye konuk oldu.

İlk yarıyı Gökhan Gül'ün penaltıdan attığı golle 1-0 önde tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, skor üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Gençlerbirliği, bu sonuçla ligde üst üste 4. mağlubiyetini yaşadı.

Ligin 19. haftasında lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'a deplasmanda 3-1 yenilen başkent temsilcisi, ikinci devreye de mağlubiyetle başladı.

İkinci devrenin ilk maçında Eyüpspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle dönen kırmızı-siyahlılar, 21. hafta mücadelesinde konuk ettiği Adanaspor'a 3-0 yenildi.

Bugün de Manisa FK'ye mağlup olan Gençlerbirliği, böylece bu sezon ilk kez 4 maç üst üste kaybetti.

26 puanda kalan Gençlerbirliği, milli aranın ardından 6 Şubat'ta oynanacak başkent derbisinde MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

