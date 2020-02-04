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Gençlerbirliği'nde Trabzonspor maçı hazırlıkları

ANKARA HABERLERİ  | 04.02.2020 18:57 | Son Güncelleme

Tedavilerine devam edilen Stancu ve Arda Kızıldağ antrenmanda yer almadı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde salonda çalışan kırmızı-siyahlı futbolcular, daha sonra sahaya geçti.

Başkent ekibi, sahada teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Tedavilerine devam edilen Bogdan Stancu ve Arda Kızıldağ antrenmanda yer almadı.

Gençlerbirliği, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
antrenman Futbol Gençlerbirliği Süper Lig Trabzonspor

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