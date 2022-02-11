YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Gençlerbirliği'nin efsane kalecisi "Köylü Selçuk" hayatını kaybetti

Gençlerbirliği'nin efsane kalecisi "Köylü Selçuk" hayatını kaybetti

11.02.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerbirliği'nin efsane kalecisi "Köylü Selçuk" hayatını kaybetti

Gençlerbirliği'nin efsane kalecilerinden "Köylü Selçuk" lakaplı Selçuk Çakmaklı, 85 yaşında vefat etti.

Başkent kulübü, 16 yıl kırmızı-siyahlı formayı giyen Selçuk Çakmaklı için yayımladığı taziye mesajında "Maçlara çıktığı şapkasıyla hafızalarda yer eden Köylü Selçuk, Gençlerbirliği tarihindeki müstesna yerini her zaman koruyacaktır. Böylesine efsane bir kaleciyi, örnek bir sporcuyu kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Çakmaklı'nın cenazesi bugün öğle vakti kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ege Denizi'nde göçmen kaçakçılarına İHA'lı operasyonEge Denizi'nde göçmen kaçakçılarına İHA'lı operasyon
Balayını erteleyip milli takım kampına katıldılarBalayını erteleyip milli takım kampına katıldılar
GÜNCELLEME - Sakarya'da genç kadın tüfekle vurulmuş halde ölü bulunduGÜNCELLEME - Sakarya'da genç kadın tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği

Ankara Namaz Vakitleri 11 Şubat Cuma

İmsak
06:15
Sabah
07:40
Öğle
13:08
İkindi
15:59
Akşam
18:26
Yatsı
19:45
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki süresini uzatmanın az bilinen etkili yolları

Cinsel ilişki süresini uzatmanın az bilinen etkili yolları

Mutlu ilişkinin formülünde dikkat çeken cinsel ilişki detayı

Mutlu ilişkinin formülünde dikkat çeken cinsel ilişki detayı

Kış aylarında sevdiklerinizi mutlu edecek en güzel hediyeler

Kış aylarında sevdiklerinizi mutlu edecek en güzel hediyeler

Emlak krizi! Boşanmayla ilgili yeni iddia

Emlak krizi! Boşanmayla ilgili yeni iddia

Ünlü model iş insanını öldürmekle suçlanıyor! "Kocam ölürken yanındaydı..."

Ünlü model iş insanını öldürmekle suçlanıyor! "Kocam ölürken yanındaydı..."

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.