Gençlerden "Kurtuluş" koşusu

25 Aralık Gaziantep’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 99. YılDönümü kutlamaları kapsamında, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı işbirliği ile “25 Aralık Kurtuluş Koşusu gerçekleştirildi.

HKÜ Kampüsünde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Koşu öncesinde, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli günün anlam ve önemine binaen yaptığı konuşmada, "Koşunun her adımında Şehit Kamil’i, Şahin Bey’i, Karayılan’ı ve 6317 kahramanı düşünmemiz ve onlara teşekkür etmemiz gerekir. Bugün burada koşabiliyorsak, bunun onların sayesinde olduğunu hiç unutmamamız gerekir” dedi. Açılış konuşmasının ardından, Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, koşunun başlama işaretini verdi. Hızlı biçimde başlayan koşuda yarışmacılar, parkuru tamamlayabilmek için ter döktü. Koşu programının her aşamasında pandemi koşullarına riayet edildi. HKÜ Kampüsünde oluşturulan 1500 metrelik parkurda koşuya katılan yarışmacılar, dereceye girmek için yoğun gayret sarf etti. Yarış sonucunda ilk üçe giren yarışmacılar kupa ile ödüllendirilirken, koşuya katılan tüm yarışmacılara da hediyeler verildi.

Koşuda derece yapan yarışmacılara kupalarını takdim eden Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, yarışmacılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

