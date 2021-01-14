YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Gençlerin İyilik Ağacı projesi büyüyor

Gençlerin İyilik Ağacı projesi büyüyor

14.01.2021 14:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir’de, yerel ve ulusal sorunların çözümüne karşı duyarlılığın arttırılması ve gençlerin etkileşim kurması amacıyla başlatılan ’İyilik Ağacı’ projesi gün geçtikçe büyüyor.Gençlerin topluma karşı sorumluluk duygularının geliştirilerek iyilik yapmalarının alışkanlık haline dönüştürülmesi amacı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yer alan Gençlik Merkezleri üzerinden gençliğe yönelik olarak yürütülen proje toplumun her kesiminde uygulanıyor.Çevre, halk sağlığı, güvenlik, eğitim, afet yardımlaşma gibi toplumun geliştirilmesinin amaçlandığı proje ile ihtiyaç sahiplerine yardım duygusunun geliştirilmesinin amaçlandığı proje ile Mucur ilçesinde gönüllü gençler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin’in de destekleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaştı.Gönüllü gençler, gençlik liderleri ve yetkili personelle birlikte aile ziyareti gerçekleştirdi.

Kırşehir’de, yerel ve ulusal sorunların çözümüne karşı duyarlılığın arttırılması ve gençlerin etkileşim kurması amacıyla başlatılan ’İyilik Ağacı’ projesi gün geçtikçe büyüyor.
Gençlerin topluma karşı sorumluluk duygularının geliştirilerek iyilik yapmalarının alışkanlık haline dönüştürülmesi amacı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yer alan Gençlik Merkezleri üzerinden gençliğe yönelik olarak yürütülen proje toplumun her kesiminde uygulanıyor.
Çevre, halk sağlığı, güvenlik, eğitim, afet yardımlaşma gibi toplumun geliştirilmesinin amaçlandığı proje ile ihtiyaç sahiplerine yardım duygusunun geliştirilmesinin amaçlandığı proje ile Mucur ilçesinde gönüllü gençler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin’in de destekleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaştı.
Gönüllü gençler, gençlik liderleri ve yetkili personelle birlikte aile ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette aile ile sohbet eden gençler kendileri tarafından aileler için hazırlanmış çeşitli hediyeler de takdim etti. Topluma yönelik gönüllülük esası ile yürütülen proje ile yardımlaşma duygusunun arttırılması hedefleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Karı-koca gibiyiz zaten' 'Karı-koca gibiyiz zaten'
Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler
1/

Kırşehir Namaz Vakitleri 14 Ocak Perşembe

İmsak
06:27
Sabah
07:54
Öğle
12:57
İkindi
15:28
Akşam
17:50
Yatsı
19:12

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Perşembe

Geredoğlu Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Kırşehir ECZANELER
Kırşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kayserispor’a eski başkandan destek

Kayserispor’a eski başkandan destek

Diğer Haberler

Kırşehir’de, sağlık personelinde aşılama başladı

Kırşehir’de, sağlık personelinde aşılama başladı

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Köyde yaşayan engelli Günyeli'nin yüzü devlet desteğiyle güldü

Köyde yaşayan engelli Günyeli'nin yüzü devlet desteğiyle güldü

Köyde yaşayan engelli Günyeli'nin yüzü devlet desteğiyle güldü

Köyde yaşayan engelli Günyeli'nin yüzü devlet desteğiyle güldü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu: “Sözde ifadesi ile içindekileri dışarı vuruyorlar”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu: “Sözde ifadesi ile içindekileri dışarı vuruyorlar”

Kırşehir İl Özel İdaresi, kış mevsimi hazırlıklarını tamamladı

Kırşehir İl Özel İdaresi, kış mevsimi hazırlıklarını tamamladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.