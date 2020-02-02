YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Gençlik Merkezlerinde kayıt heyecanı başlıyor

Gençlik Merkezlerinde kayıt heyecanı başlıyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 02.02.2020 15:24 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri bahar dönemi kursları için kayıtlar 9 Şubat’ta başlıyor.Tepebaşı Belediyesi, her yıl on binlerce kişinin faydalandığı ve üç noktada hizmet veren Gençlik Merkezleri ile gençlerin gelişimine destek olmayı ve geleceklerine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri bahar dönemi kursları için kayıtlar 9 Şubat’ta başlıyor.
Tepebaşı Belediyesi, her yıl on binlerce kişinin faydalandığı ve üç noktada hizmet veren Gençlik Merkezleri ile gençlerin gelişimine destek olmayı ve geleceklerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Gençlik Merkezleri tarafından gerçekleştirilecek bahar dönemi kursları ile farklı branşlarda 50’den fazla kurs için kayıt işlemleri başlıyor. 19 Mayıs Gençlik Merkezi, 29 Ekim Gençlik Merkezi ve 2 Eylül Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilecek kurslardan yaklaşık bin 300 gencin yararlanması hedefleniyor. Tamamen ücretsiz olarak düzenlenen kurslar için kayıt işlemleri, 9 Şubat tarihinde 19 Mayıs Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Açılacak kursların listesi, kontenjanları ve düzenleneceği merkezler ise 3 Şubat tarihinde Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri’nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Kurslar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen gençler, Facebook, Twitter ve Instagram platformları üzerinden “esktgm” hesaplarını takip ederek kurslar hakkında detaylı bilgiye ulaşabilecek.

“Gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğim”
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Gençlik Merkezlerinden her yıl on binlerce gencin yararlandığını ifade ederek, “Bizler, gençlerimizin ülke geleceğimiz açısından ne kadar önemli olduğunuzun bilincindeyiz. Onların kendisini geliştirmesi, geleceğimiz için son derece değerli. Bu önemin farkında olarak gençlerimize elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğim. 19 Mayıs ve 29 Ekim Gençlik merkezlerimizden yılda yaklaşık 40 bin gencimiz yararlanıyor. Bu imkanları değerlendiren gençlerimiz için son olarak 2 Eylül Gençlik Merkezi de hizmete açıldı ve orası da dolup taşıyor. Gençlerimizin eğitime, bilime, kişisel gelişime gösterdiği ilgi, benim için büyük bir mutluluk kaynağı. Her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğim” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan'da şaşırtan manzara

Erzincan'da şaşırtan manzara

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

Ağrı’da belediye ekipleri kar mesaisini sürdürüyor

Ağrı’da belediye ekipleri kar mesaisini sürdürüyor

Kuşadalı bisikletçiler, bu defa barınaktaki hayvanlar için pedal çevirdi

Kuşadalı bisikletçiler, bu defa barınaktaki hayvanlar için pedal çevirdi

Balık adam, deniz kazasında öldü

Balık adam, deniz kazasında öldü

Şehit Mete Okur şehadetinin 26. yıldönümünde anıldı

Şehit Mete Okur şehadetinin 26. yıldönümünde anıldı

Eskişehir Namaz Vakitleri 2 Şubat Pazar

İmsak
06:33
Sabah
07:59
Öğle
13:17
İkindi
15:59
Akşam
18:24
Yatsı
19:44

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Pazar

Can Eczanesi
Odunpazari
Duygu Eczanesi
Odunpazari
Sunay Eczanesi
Tepebasi
Aslan Eczanesi
Odunpazari
Mabel Eczanesi
Tepebasi
Ufuk Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmadı

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmadı

Üretim çok, müşteri yok

Üretim çok, müşteri yok

Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.