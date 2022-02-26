Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Bursa'da ziyaretlerde bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Kasapoğlu, Bursa'daki programları kapsamında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinliklerin ardından Heykel semtindeki Bursa Valiliği'ne geçti.

Bakan Kasapoğlu'nu Bursa Valisi Yakup Canbolat karşılarken, görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Daha sonra yürüyerek Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi binasına geçen Kasapoğlu'nu burada Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş karşıladı.

Belediyenin anı defterini imzalayan Kasapoğlu, basına kapalı gerçekleşen görüşmede şehirdeki çalışmalar hakkında Aktaş'tan bilgi aldı.

Ziyaretlerde AK Parti Bursa milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve ilçe belediye başkanları da hazır bulundu.



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