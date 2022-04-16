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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Elazığ'da gençlerle bir araya geldi

16.04.2022 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Elazığ'da gençlerle bir araya geldi

ELAZIĞ (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Elazığ'da gençlerle buluştu.

Tunceli'deki temaslarının ardından kente gelen Bakan Kasapoğlu, Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi'nde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa katıldı.

Gençlik Merkezi önünde folklor ekibinin sunduğu gösteriyi izleyen Kasapoğlu, daha sonra program alanına geçerek gençlerle bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu'nun gençlerle bir süre sohbet ettiği program, basına kapalı olarak gerçekleşti.

Programa Elazığ Valisi Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ve kurum müdürleri katıldı.

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