YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, karantinada kalan vatandaşlara kitap ve mektup gönderdi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, karantinada kalan vatandaşlara kitap ve mektup gönderdi

AĞRI HABERLERİ  | 03.05.2020 18:06 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun gönderdiği kitaplar ve mektuplar, Ağrı’da karantina yurtlarında kalan misafirlere dağıtıldı.
Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda 14 günlük karantina ve gözlem sürecinde bulunan Almanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen misafirlere boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek ve keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun göndermiş olduğu kitaplar ve mektuplar her bir misafire ayrı ayrı teslim edildi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gönderdiği mektubunda sabır ve fedakarlıkla bu sürecin atlatılacağını belirterek, şu ifadelere yer verdi:
"Yurdumuza hoş geldiniz. Bugüne dek ülkemizdeki evlatlarımıza yuva olan yurtlarımız, bugün sizlere ev sahipliği yapıyor. Sizleri burada çok daha güzel sebeplerle ağırlamayı dilerdik. Fakat bugün dünya gibi ülkemizin de içinde bulunduğu zor ve meşakkatli durum, yaşadığımız bu süreci zorunlu kıldı. İnanıyorum ki bu mücadeleyi el birliğiyle kazanacağız. O vakit, büyük bir özveriyle sizlere yuvalarını açan bu gençlerimizle, sizleri aynı sofrada buluşturacağımız organizasyonlar tertip edeceğiz.
Fakat öncelikle içinde bulunduğumuz süreci Kurallara uyarak başarıyla tamamlamalı ve muvaffak olmalıyız. Tarihin gördüğü en büyük sınavlardan birini veren insanlığın bu mücadeleden en yakın zamanda galip olarak ayrılmasını temenni ediyorum. Bu süreçte yol arkadaşlığı yapacağınızı ümit ettiğim bu kitap, size armağanımızdır. Beğenerek okumanızı dilerim. Tedbir, hayat kurtarır. Bu geçici ayrılık, çok daha güzel günler için mecburi bir moladır. Sabır ve anlayışınız için her birinize teşekkür ediyor; en kısa zaman da sağlıkla sevdiklerinize kavuşmanızı diliyorum. Allah’a emanet olunuz."
Yurtta karantinada kalan ve Bakan Kasapoğlu’nun gönderdiği mektup ve kitapları alan vatandaşlardan Can Kural, yurtta kendilerine verilen hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Nesim Kural ise, “Ülkemiz çok güzel bir ülke. Taşına toprağına kurban oluruz. Her şeyden çok memnunuz. Allah devletimizden razı olsun. Buradaki personelimizden de Allah razı olsun” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREda Taşpınar'dan 40 yaş pozuEda Taşpınar'dan 40 yaş pozu
PARTNERTV8 Survivor'dan Nisa ayrılıyor mu? Kendisini sakatladı Acun Ilıcalı uyardıTV8 Survivor'dan Nisa ayrılıyor mu? Kendisini sakatladı Acun Ilıcalı uyardı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yağmur sonrası görsel şölen

Yağmur sonrası görsel şölen

Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

En kalabalık ilçede dezenfekte arttı vaka sayısı düştü

En kalabalık ilçede dezenfekte arttı vaka sayısı düştü

Konak’ta dayanışma çığ gibi büyüyor

Konak’ta dayanışma çığ gibi büyüyor

Kilis’te korona virüsten ilk ölüm yaşandı

Kilis’te korona virüsten ilk ölüm yaşandı

Gizemli hayırsever veresiye defterlerini satın aldı

Gizemli hayırsever veresiye defterlerini satın aldı

Ağrı Namaz Vakitleri 3 Mayıs Pazar

İmsak
03:22
Sabah
04:59
Öğle
12:10
İkindi
16:00
Akşam
19:11
Yatsı
20:41

Ağrı Nöbetçi Eczaneler 3 Mayıs Pazar

Yol Eczanesi
Merkez
Zarif Eczanesi
Merkez
Dilan Eczanesi
Diyadin
Yeni Melek Eczanesi
Dogubayazit
Şifa Eczanesi
Eleskirt
Beyzade Eczanesi
Patnos
Beyza Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Ağrı Baro Başkanı Aydın Diyanet İşleri Başkanının açıklamalarına sahip çıktı

Ağrı Baro Başkanı Aydın Diyanet İşleri Başkanının açıklamalarına sahip çıktı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Ağrılılar balkonlara çıkarak İstiklal Marşı’nı okudu

Ağrılılar balkonlara çıkarak İstiklal Marşı’nı okudu

Ağrı’da Çocuk Şenliği

Ağrı’da Çocuk Şenliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.