Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Manş Denizi'ni yüzerek geçen Aysu Türkoğlu'nu tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manş Denizi yüzerek geçen en genç Türk yüzücü unvanını alan Aysu Türkoğlu'nu kutladı.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medyasından yayımladığı mesajda, İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada geçen Aysu'yu tebrik ederek, "Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk: Aysu Türkoğlu! Harikasın Aysu, seninle gurur duyuyoruz!" ifadelerini kullandı.



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