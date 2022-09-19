Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Mustafa Dağıstanlı için başsağlığı mesajı yayımladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 91 yaşında vefat eden olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı için taziye mesajı paylaştı.
Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, vefat haberini üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli güreşçimiz Mustafa Dağıstanlı'nın vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Türk sporuna önemli hizmetlerde bulunmuş merhum Mustafa Dağıstanlı'ya Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
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