YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Mustafa Dağıstanlı için başsağlığı mesajı yayımladı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Mustafa Dağıstanlı için başsağlığı mesajı yayımladı

19.09.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Mustafa Dağıstanlı için başsağlığı mesajı yayımladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 91 yaşında vefat eden olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı için taziye mesajı paylaştı.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, vefat haberini üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli güreşçimiz Mustafa Dağıstanlı'nın vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Türk sporuna önemli hizmetlerde bulunmuş merhum Mustafa Dağıstanlı'ya Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'yi kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'yi kabul etti
Uşak'ta istinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü öldüUşak'ta istinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü öldü
Erciyes'e tırmanan dağcı, üzerine kaya düşmesi sonucu öldüErciyes'e tırmanan dağcı, üzerine kaya düşmesi sonucu öldü
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Dağıstanlı Güreş gençlik ve spor bakanı mehmet muharrem kasapoğlu milli güreşçi

Ankara Namaz Vakitleri 19 Eylül Pazartesi

İmsak
05:02
Sabah
06:26
Öğle
12:48
İkindi
16:15
Akşam
18:59
Yatsı
20:18
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Tükürüğünün değeri dudak uçuklattı! “Hayatım tamamen değişti”

Tükürüğünün değeri dudak uçuklattı! “Hayatım tamamen değişti”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.