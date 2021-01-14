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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tillo ve Baykan ilçelerini ziyaret etti

14.01.2021 22:33 | Son Güncelleme:
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tillo ve Baykan ilçelerini ziyaret etti

SİİRT (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Siirt'in Tillo ilçesi ile Baykan ilçesinin Veyselkarani beldesini ziyaret etti.

Kentteki temasları kapsamında Siirt İl Özel İdare Spor Tesisleri'ni ziyaret eden Kasapoğlu, burada görüştüğü futbolculara milli takım forması ve kitap hediye etti.

Tillo ilçesine geçen Kasapoğlu, burada İsmail Fakirullah Hazretleri ve Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri türbesine ziyarette bulundu.

Tillo Belediyesini ziyaret eden Kasapoğlu, belediye başkanı İdham Aydın'dan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Baykan ilçesine bağlı Veyselkarani beldesinde de incelemede bulunan Kasapooğlu, burada amatör futbolcularla görüştü.

Kasapoğlu, Kaymakam Mehmet Tunç ve belde belediye başkanı Murat Akgün'le ilçedeki çalışmalara ilişkin brifing aldı.

Kasapoğlu, temaslarının ardından kentten ayrıldı.

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