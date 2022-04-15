Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tunceli'de gençlerle bir araya geldi:

TUNCELİ (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yıldır ülkemizi bir uçtan diğer uca nasıl imar ettiysek bundan sonraki süreçte de her açıdan ülkemizin güçlenme ve daha yukarılara tırmanma mücadelesini devam ettireceğiz." dedi.

Kasapoğlu, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere geldiği Tunceli'de, Valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığına geçti.

Partililer ve gençlerle bir araya gelen Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, Tunceli'nin ilçeleri, mahalleleri ve köyleriyle kendileri için ayrı bir vilayet olduğunu söyledi.

AK Parti'nin hizmet ve eser siyasetini her geçen gün daha yukarı noktalara taşımanın gayreti içinde olduğunu ifade eden Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yıldır ülkemizi bir uçtan diğer uca nasıl imar ettiysek bundan sonraki süreçte de her açıdan ülkemizin güçlenme ve daha yukarılara tırmanma mücadelesini devam ettireceğiz. Bu noktada tabii ki teşkilatımız, yol arkadaşlarımız, dava arkadaşlarımız sizler bizim için çok değerlisiniz. Sizlerle birlikte bu hikayeyi ve destanı birlikte yazmaya ve bu destanı birlikte güçlendirmeye devam edeceğiz."

- "Gençler bizim en büyük umudumuz"

Kasapoğlu, 2023 seçimlerinde herkese daha çok çalışma ve gayret düştüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Hiçbir zaman birlikten, beraberlikten ve kardeşlikten taviz vermeden bu çıtayı, bu bayrağı daha da yukarı taşıma görevi düşüyor. Gençler bizim en büyük umudumuz. Sadece bizim de değil, gençler insanlığın umudu. Vicdanıyla, merhametiyle, gayretiyle, alın teriyle hakikaten insanlığın ihtiyaç duyduğu gençlik bizde. İnanıyorum ki bu mücadelemizi inşallah her türlü engele ve tuzağa karşı birlikte güçlendirdik. Bundan sonrası da yine birlikte omuz omuza, el ele vererek daha güçlü Türkiye hikayesini yazma ve bu anlamda bu bayrağı daha yukarı taşıma mücadelesi en güçlü şekilde yoluna devam edecektir."

Kasapoğlu, daha sonra beraberindekilerle Munzur Erkek Yurdu ve Tunceli Kız Yurdu'nda incelemelerde bulundu.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden ve kız yurdunda iftar programına katılan Kasapoğlu, Tunceli Gençlik Merkezi Genç Ofis'te gençlerle müzik dinledi.

