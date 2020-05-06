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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Ukrayna'dan getirilen vatandaşlara kitap ve mektup gönderdi

TOKAT HABERLERİ  | 06.05.2020 19:32 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Ukrayna'dan getirilen vatandaşlara kitap ve mektup gönderdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Ukrayna'dan getirilerek Tokat'ta karantinada tutulan vatandaşlara mektup ve kitap gönderdi.

Ukrayna'dan getirilen 323 Türk vatandaşının Kovid-19 önlemleri çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ballıca Öğrenci Yurdu'ndaki karantina süreci devam ediyor.

Tokat Gençlik ve Spor Müdürlüğü ekipleri, Bakan Kasapoğlu'nun gönderdiği mektup ve kitapları, yurtlarda kalan vatandaşlara teslim etti.

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