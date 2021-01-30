Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Van'da birlik ve beraberlik vurgusu yaptı:

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, birilerinin algı operasyonlarına, hilelerine, tuzaklarına rağmen güçlü bir şekilde yürümeye devam edeceklerini belirterek "Yeter ki beraberliğimizden, kardeşliğimizden, birliğimizden taviz vermeyelim." dedi.

Çeşitli programlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere dün Van'a gelen Bakan Kasapoğlu ve eşi Betül Kasapoğlu, Tuşba Gençlik Merkezinde gençlerle bir ara geldi. Müzik atölyesinde gençlerle şarkı söyleyen, sporcularla voleybol maçı yapan Kasapoğlu, sabah Valiliği ziyaret etti. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, vali yardımcıları ve kurum amirleri tarafından karşılanan Kasapoğlu, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Bilmez ile görüşen Kasapoğlu, kentte yapılan yatırımlar ve hizmetler hakkında ilgili bilgi aldı.

- "Van'da bir gençlik hareketi başlatacağız"

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, güneşin ve tarihin kenti Van'a gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Van'da bir gençlik hareketi başlatacaklarını ifade eden Kasapoğlu, "Van'ın değerli gençleri, sizler bu hareketin öncüsü olacaksınız. Gençlik merkezleri ve tesislerimizle inşa ve ihya sürecimizle inşallah çok önemli bir aşamayı hep birlikte yukarılara taşıyacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Bir, beraber ve kardeş olduğumuz müddetçe önümüzde hiçbir engel olamayacak. Buna inanıyorum." diye konuştu.