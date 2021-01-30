YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Van'da birlik ve beraberlik vurgusu yaptı:

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Van'da birlik ve beraberlik vurgusu yaptı:

30.01.2021 12:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Birilerinin algı operasyonlarına, hilelerine, tuzaklarına rağmen bizim yürüyüşümüz ilelebet güçlü bir şekilde devam edecek. Yeter ki beraberliğimizden, kardeşliğimizden, birliğimizden taviz vermeyelim" - "Biz bir inşa ve ihya hareketeyiz. Gönüller, yapacağız, çalınmadık kapı, girilmedik ev bırakmayacağız"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, birilerinin algı operasyonlarına, hilelerine, tuzaklarına rağmen güçlü bir şekilde yürümeye devam edeceklerini belirterek "Yeter ki beraberliğimizden, kardeşliğimizden, birliğimizden taviz vermeyelim." dedi.

Çeşitli programlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere dün Van'a gelen Bakan Kasapoğlu ve eşi Betül Kasapoğlu, Tuşba Gençlik Merkezinde gençlerle bir ara geldi. Müzik atölyesinde gençlerle şarkı söyleyen, sporcularla voleybol maçı yapan Kasapoğlu, sabah Valiliği ziyaret etti. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, vali yardımcıları ve kurum amirleri tarafından karşılanan Kasapoğlu, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Bilmez ile görüşen Kasapoğlu, kentte yapılan yatırımlar ve hizmetler hakkında ilgili bilgi aldı.

- "Van'da bir gençlik hareketi başlatacağız"

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, güneşin ve tarihin kenti Van'a gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Van'da bir gençlik hareketi başlatacaklarını ifade eden Kasapoğlu, "Van'ın değerli gençleri, sizler bu hareketin öncüsü olacaksınız. Gençlik merkezleri ve tesislerimizle inşa ve ihya sürecimizle inşallah çok önemli bir aşamayı hep birlikte yukarılara taşıyacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Bir, beraber ve kardeş olduğumuz müddetçe önümüzde hiçbir engel olamayacak. Buna inanıyorum." diye konuştu.

Kente önemli yatırımlar yaptıklarını, birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Kasapoğlu, bugüne kadar Van'da gençlik ve spor adına ne isteniyorsa yaptıklarını, bundan sora da yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

- "Çalınmadık kapı, girilmedik ev bırakmayacağız"

Van'da bundan sonra gençlik merkezi ve spor salonu bulunmayan ilçenin kalmayacağını aktaran Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Vanlılardan, gençlerimizden ve özellikle kadınlardan isteğim, buraları gece gündüz kullanmaları. Bu tesisler sizlerle güzel, sizlerle değerli. Birilerinin algı operasyonlarına, hilelerine, tuzaklarına rağmen bizim yürüyüşümüz ilelebet güçlü bir şekilde devam edecek. Yeter ki beraberliğimizden, kardeşliğimizden, birliğimizden taviz vermeyelim. Biz bir inşa ve ihya hareketeyiz. Gönüller, yapacağız, çalınmadık kapı, girilmedik ev bırakmayacağız. İnşallah Van, 2023'te de, 2024'te de öncü şehir olarak gençleriyle, kadınlarıyla o güçlü sedasını tüm dünyaya haykıracak. Bu milletin iyi niyetini, temiz oylarını istismar edenlere haykıracak. Kanla, gözyaşıyla, yakarak, yıkarak bu milletin emeğini, alın terini, hakkını çalanlara karşı haykıracak."

Bakan Kasapoğlu, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, İrfan Kartal ve AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu'nun selamlama konuşmalarının ardından Tuşba Belediyesine geçti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye için korkutan senaryoTürkiye için korkutan senaryo
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu

Van Namaz Vakitleri 30 Ocak Cumartesi

İmsak
05:43
Sabah
07:07
Öğle
12:25
İkindi
15:08
Akşam
17:33
Yatsı
18:52

Van Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Cumartesi

Afşar Eczanesi
Ipekyolu
Akay Eczanesi
Ipekyolu
Baransel Eczanesi
Ipekyolu
Çalımlı Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Akhisarspor'da 5 transfer

Akhisarspor'da 5 transfer

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

Diğer Haberler

Van’da fırın denetimi

Van’da fırın denetimi

İpekyolu Belediyesinden ‘balıkların dökülmesi’ açıklaması

İpekyolu Belediyesinden ‘balıkların dökülmesi’ açıklaması

Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı

Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı

Van’da 317 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van’da 317 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van'da izinsiz yürüyüşe katılan HDP ve DBP milletvekilleri hakkında soruşturma başlatıldı

Van'da izinsiz yürüyüşe katılan HDP ve DBP milletvekilleri hakkında soruşturma başlatıldı

Bahçesaray yolunda kar temizleme çalışması

Bahçesaray yolunda kar temizleme çalışması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.