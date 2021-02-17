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  4. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan trafik kazası geçiren takımlara geçmiş olsun telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan trafik kazası geçiren takımlara geçmiş olsun telefonu

17.02.2021 10:26 | Son Güncelleme:
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan trafik kazası geçiren takımlara geçmiş olsun telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Misli.com 3. Lig ekiplerinden Fatsa Belediyespor ile AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Afyon Belediye Yüntaş takımlarının yaşadıkları trafik kazalarına ilişkin kulüp başkanlarını arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iki kulüp başkanıyla da görüşen Kasapoğlu'nun, kafiledeki kişilerin son durumlarıyla ilgili bilgiler aldığı belirtildi.

Kasapoğlu, yaptığı açıklamada ise "Fatsa Belediyespor ve Afyon Belediye Yüntaş takımlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

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