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Gençlik ve Spor Bayramına muhteşem kutlama

18.05.2023 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı okullarda düzenlenen etkinliklerle bir gün önceden kutlandı.

Kutlama yapan okullardan biri olan Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi çeşitli etkinliklerle bayramı doyasıya kutladı.

Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Bayram dolayısıyla okulda gerçekleştirilen 19 Mayıs Satranç Turnuvasında 100 öğrenci yarıştı. Kızlarda ve Erkeklerde ilk 4’e giren öğrencilere madalya ve çeşitli hediyeler verildi. Yapılan törende ayrıca Okullar arası Bisiklet Yarışmalarında 3’üncü olan okul öğrencisi Ali Özgür’e madalyası Okul Müdürü Ali Balsüt tarafından takdim edildi. Okul bahçesinde düzenlenen halk oyunları gösterilerinin yanı sıra futbol ve voleybol aktiviteleri de yer aldı. Okul koridorlarında ayrıca Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı milli mücadelenin 104’üncü yılı münasebetiyle düzenlenen resim sergisinin de açılışı yapıldı.

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