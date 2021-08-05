Genel Başkan Yardımcısı Torun, CHP'li belediyelerin orman yangınlarıyla mücadelesini değerlendirdi:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'li belediyelerin 227 araç ve 730 personelle yangın bölgelerine destek verdiğini bildirdi.

Torun, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanında CHP'li belediyelerin asli sorumlu olmamalarına rağmen yangınla mücadelede seferberlik başlattığını belirtti. "Bugün itibarıyla farklı illerdeki belediyelerimiz, 227 araç ve 730 personelle yangın bölgelerine destek vermektedir." ifadesini kullanan Torun, iktidarın, yangın bölgelerinde CHP'li belediyelere yönelik dışlayıcı tavrı olduğunu savundu.

İktidar temsilcilerinin, yangın yerinde bile siyasi hırslarla hareket ettiğini iddia eden Torun, şunları kaydetti:

"CHP’li belediyelerin önünü tıkamak için ellerinden geleni yapmaktadır. Belediye başkanlarımızı kriz toplantılarına davet etmemek, önerilerini dikkate almamak, telefonlarına cevap vermemek, bazı bölgelerde yardım dağıtılmasını engellemeye çalışmak ülkeye ihanettir. Belediyelerimizin dışlanması, birçok bölgede çözülebilecek sorunları çözümsüz bırakmış, koordinasyonsuzluğa neden olmuştur. Bu sorunlu anlayış hala devam etmektedir."

