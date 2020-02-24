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Genel Kolluk Özel Güvenlik işbirliği ve entegrasyon projesi eğitimleri başladı

ERZURUM HABERLERİ  | 24.02.2020 17:12 | Son Güncelleme

Genel Kolluk Özel Güvenlik işbirliği ve entegrasyon projesi (KAAN) eğitimleri Erzurum’da başladı.KAAN projesi ile ilgili olarak Erzurum’da özel güvenlik izni alan yerler belirlenerek, bu yerlerin yetkilileri ile toplantılar yapılarak görev alacak olan özel güvenlik ile genel kolluk görevlilerine 12-13-14-15/02/2020 tarihinden itibaren eğitim verilmeye başlandı.

Genel Kolluk Özel Güvenlik işbirliği ve entegrasyon projesi (KAAN) eğitimleri Erzurum’da başladı.
KAAN projesi ile ilgili olarak Erzurum’da özel güvenlik izni alan yerler belirlenerek, bu yerlerin yetkilileri ile toplantılar yapılarak görev alacak olan özel güvenlik ile genel kolluk görevlilerine 12-13-14-15/02/2020 tarihinden itibaren eğitim verilmeye başlandı. Eğitimlerin tamamlanmasına müteakip projenin 2 Mart 2020 tarihinde Erzurum’da hayata geçirilmesinin planlandığı bildirildi.
Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik görevlilerinin, öncelikle kamu hastaneleri, eğitim kurumları, havalimanları, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler ile toplu taşıma sistemlerinde olmak üzere, devamında görev yaptıkları tüm alanlarda, amacına uygun, etkin, verimli, sürdürülebilir, ölçülebilir ve denetlenebilir güvenlik hizmeti sunmasını sağlamak, Bu yerlerde görev yapan özel güvenlik görevlilerinin, genel kolluk ile etkili iletişim, etkin işbirliği, koordinasyon ve birlikte çalışmasıyla olay meydana gelmeden suçu önlemek, meydana gelen olayları en seri şekilde genel kolluğa bildirmek, devam eden olaylara gerekli müdahaleyi yapmak, olay yeri ve delillerini muhafaza ederek genel kolluğa teslim etmek üzere Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından hazırlanan, “Genel Kolluk Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN)” resmen start aldı.
İstanbul’dan başlanarak tüm Türkiye genelinde yürütülmesi planlanan proje İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla İstanbul’da tanıtım ve açılışı yapılarak 23 Temmuz 2019 tarihinde resmi olarak hayata geçirildu.
İstanbul İlinde Nisan ayında başlatılan projede, özel güvenlik görevlilerinden genel kolluğa yapılan bildirimlerde; asayiş, narkotik gibi konularda önemli ihbarların olduğu, gündemimizde önemli bir yeri olan ‘‘Kadına Şiddet’’ konusunda da KAAN projesi kapsamında oluşturulan iletişim kanalları üzerinden ciddi sayıda bildirimin yapıldığı, suç büyümeden seri bir şekilde genel kolluğun müdahale edebilmesinin sağlandığı görüldü.
Projenin başlatıldığı Nisan ayından 31 Ocak’a kadar, 3 bin 88 ihbar yapıldığı bu ihbarlardan 2 bin 151’in olumlu olduğu ve yapılan ihbarlar neticesinde bin 150 kişiye işlem yapıldığı tespit edildi. KAAN projesinin başlangıcından itibaren günümüzdeki işleyişi ile ilgili gerekli bilgilendirmeler, sunumlar, örnekler ve anlatımlarla personelin eğitimi gerçekleştirildi.

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