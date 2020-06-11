YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Genel Maden İşçileri Sendikasından Kozlu'daki madencilere ziyaret

Genel Maden İşçileri Sendikasından Kozlu'daki madencilere ziyaret

ZONGULDAK HABERLERİ  | 11.06.2020 14:55 | Son Güncelleme

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil: - "Bu süreçte bireysel önlemlerimizi almak zorundayız. Koronavirüsten korunmanın 3 önemli yolu var, hijyen, maske ve sosyal mesafe. Bu kurallara dikkat etmemiz gerekiyor"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek korunmanın mümkün olduğunu belirtti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesinde çalışan madencileri ziyaret eden GMİS Yönetim Kurulu üyeleri, kuyu başında koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeler ve alınması gereken önlemler ile kıdem tazminatı konularında işçilere bilgi verdi.

Yeşil, dünyada ve ülkede etkisini sürdüren salgın nedeniyle 30 Mart'ta işlere ara verildiğini ve 1 Haziran itibarıyla işbaşı yapıldığını belirtti.

Koronavirüsün etkisini henüz kaybetmediğine dikkati çeken Yeşil, "Cumhurbaşkanımız, normalleşme sürecini açıkladıktan sonra tüm kamu kuruluşlarında, tüm iş yerlerinde çalışma yeniden başladı ve arkadaşlarımız işlerinin başına geçti. Tabii bu süreçte bireysel önlemlerimizi almak zorundayız. Koronavirüsten korunmanın 3 önemli yolu var, hijyen, maske ve sosyal mesafe. Bu kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. Madenciler olarak daha dikkatli olmak zorundayız. Sizlerden ricam, iş yerlerinizde maskenizi takın." ifadelerini kullandı.

Tedbirin bir an olsun elden bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Yeşil, şunları kaydetti:

"Armutçuk'ta bir arkadaşımızın testi pozitif çıktı. Onunla beraber filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmalarla 45 arkadaşımız 14 günlük ev karantinasına alındı. Armutçuk'taki genel merkez ve şube yöneticisi arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilerle, çok şükür hepsinin sağlık durumu iyi. Testi pozitif çıkan arkadaşımızda da bir şey yok. Onu da takip ediyoruz. Ardından Gelik'te bir arkadaşımız 24.00-08.00 vardiyasında işe geldi, iş yerinde rahatsızlanınca iş yeri doktoru ve sağlık ekibiyle hastaneye sevk yapıldı. Çok şükür onun da testi negatif çıktı. Onunla beraber 18 arkadaşımız tedbiren 14 gün karantinaya alındı. Burada da 4 arkadaşımız hastanede. İnşallah onların da testleri negatif çıkacak."

Yeşil, kıdem tazminatı konusunun da kendileri için önemli olduğunu dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Haşhaş tarlalarında açan mor ve beyaz çiçekler görsel şölen oluşturuyor

Haşhaş tarlalarında açan mor ve beyaz çiçekler görsel şölen oluşturuyor

Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor

Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor

Atilla Karaoğlan 3. kez düdük çalacak

Atilla Karaoğlan 3. kez düdük çalacak

Tanker ile otomobil çarpıştı

Tanker ile otomobil çarpıştı

Bu mahallede telefonlar çekmiyor

Bu mahallede telefonlar çekmiyor

Altıntaş’ta buğday ve arpada zarar 200 bin dekar

Altıntaş’ta buğday ve arpada zarar 200 bin dekar

Zonguldak Namaz Vakitleri 11 Haziran Perşembe

İmsak
03:10
Sabah
05:12
Öğle
12:58
İkindi
16:58
Akşam
20:33
Yatsı
22:25

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler11 Haziran Perşembe

Yılmaz Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Çavuşoğlu Eczanesi
Alapli
Çakmak Eczanesi
Caycuma
Acar Eczanesi
Caycuma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Polis ekipleri sanayi esnafına 10 bin maske dağıttı

Polis ekipleri sanayi esnafına 10 bin maske dağıttı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Zonguldak’ta 3 kattan düşen çocuk hastaneye kaldırıldı

Zonguldak’ta 3 kattan düşen çocuk hastaneye kaldırıldı

CHP Alaplı'da 1974'lü yılları anımsattı

CHP Alaplı'da 1974'lü yılları anımsattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.