Genel Maden İşçileri Sendikasından Kozlu'daki madencilere ziyaret

Koronavirüsün etkisini henüz kaybetmediğine dikkati çeken Yeşil, "Cumhurbaşkanımız, normalleşme sürecini açıkladıktan sonra tüm kamu kuruluşlarında, tüm iş yerlerinde çalışma yeniden başladı ve arkadaşlarımız işlerinin başına geçti. Tabii bu süreçte bireysel önlemlerimizi almak zorundayız. Koronavirüsten korunmanın 3 önemli yolu var, hijyen, maske ve sosyal mesafe. Bu kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. Madenciler olarak daha dikkatli olmak zorundayız. Sizlerden ricam, iş yerlerinizde maskenizi takın." ifadelerini kullandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesinde çalışan madencileri ziyaret eden GMİS Yönetim Kurulu üyeleri, kuyu başında koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeler ve alınması gereken önlemler ile kıdem tazminatı konularında işçilere bilgi verdi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek korunmanın mümkün olduğunu belirtti.

Tedbirin bir an olsun elden bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Yeşil, şunları kaydetti:

"Armutçuk'ta bir arkadaşımızın testi pozitif çıktı. Onunla beraber filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmalarla 45 arkadaşımız 14 günlük ev karantinasına alındı. Armutçuk'taki genel merkez ve şube yöneticisi arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilerle, çok şükür hepsinin sağlık durumu iyi. Testi pozitif çıkan arkadaşımızda da bir şey yok. Onu da takip ediyoruz. Ardından Gelik'te bir arkadaşımız 24.00-08.00 vardiyasında işe geldi, iş yerinde rahatsızlanınca iş yeri doktoru ve sağlık ekibiyle hastaneye sevk yapıldı. Çok şükür onun da testi negatif çıktı. Onunla beraber 18 arkadaşımız tedbiren 14 gün karantinaya alındı. Burada da 4 arkadaşımız hastanede. İnşallah onların da testleri negatif çıkacak."

Yeşil, kıdem tazminatı konusunun da kendileri için önemli olduğunu dile getirdi.

