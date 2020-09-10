Genel Müdür Yazgı’dan belediye’nin kültür hizmetlerine tam not

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı’ya Belediye’nin kültür ve sanata yönelik çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’la birlikte Belediyenin "Kültür Rotası Projesi" kapsamında restorasyonu yapılan ve Aile Eğitim Merkezi olarak hizmet vermeye başlayan Eski Karakol Binası ve Velipaşa Konağını gezen Yazgı, Belediyenin Kültür Rotası Projesinin Çorum’un kültür hayatına önemli katkılar sağlayacağına inandığını, bu projenin hayata geçmesi için elinden gelen desteği vereceğini belirtti.

Velipaşa Konağı Kadın Kültür ve Sanat merkezini Başkan Aşgın ile birlikte gezen ve merkez hakkında da bilgiler alan Yazgı, yapılan çalışmaları çok beğendiğini ifade etti. Zaman zaman kendi cep telefonundan da eserlerin fotoğraflarını çeken Yazggı, el işi dokumayla kaplanan sandalye ve özenle yapılan çini işçilikleri için "Burada yapılan işin sevgi ve emekle yapıldığı ortada. Başta Belediye Başkanımız olmak üzüre emek veren herkese teşekkür ediyorum. " dedi.

Kültür rotası güzergahında hizmet vermeye başlayan Çorum Belediyesi Güngörmüşler Sosyal Tesisini de gezen Yazgı, özellikle "güngörmüşler" isminin çok hoş olduğunu ifade ederek buralardaki okuma köşelerine kitap desteğinde bulunacaklarını belirtti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da kültür belediyeciliği kapsamında yaptıkları ve bundan sonra yapacakları çalışmalarla ilgili bilgiler verdiklerini ifade ederek “Şehrimize olan ilgisi ve destekleri için Sayın Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Aşgın, ziyaret anısına Genel Müdür Gökhan Yazgı’ya el oyması ahşap tablo hediye etti.

