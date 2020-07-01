YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Genel sekreterin korona testi pozitif çıktı

Genel sekreterin korona testi pozitif çıktı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 01.07.2020 17:58 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı’nın korona virüs testi pozitif çıktı.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı korona virüse yakalandı.

Genel sekreterin korona testi pozitif çıktı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı’nın korona virüs testi pozitif çıktı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı korona virüse yakalandı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kırıkçı, korona virüse yakalandığını duyurdu. Kırıkçı paylaşımında, “Kıymetli dostlar, dün sabah saatlerinde hafif vücut kırgınlığım nedeniyle müracaat ettiğim sağlık kuruluşunda yapılan covit-19 testi pozitif çıkmıştır. Çekilen göğüs tomografisi temiz olup genel durumum çok şükür iyidir. Evde tedavim devam etmektedir. Dualarınızı bekliyorum” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 1 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:16
Sabah
05:02
Öğle
12:34
İkindi
16:25
Akşam
19:56
Yatsı
21:34

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Çarşamba

Burhan Eczanesi
Merkez
Halil İbrahim Eczanesi
Merkez
Harrankapı Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Şenevler Eczanesi
Merkez
Buşmak Eczanesi
Akcakale
Tuğba Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Viranşehir’e 323 sözleşmeli öğretmen atandı

Viranşehir’e 323 sözleşmeli öğretmen atandı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kampüs FM Frekans Değiştirdi

Kampüs FM Frekans Değiştirdi

Urfa’nın eski mahalle isimleri

Urfa’nın eski mahalle isimleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.