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Genital estetik ne demektir?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 27.05.2019 16:13 | Son Güncelleme

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Burcu Karamürsel cevapladı; Genital estetik ne demektir?

Gerek doğuştan gerekse doğumlar ya da travmalar nedeniyle sonradan oluşabilen genital bölgedeki çeşitli şekil bozuklukları ya da asimetriler kişi tarafından rahatsız edici bulunduğu takdirde yapılan bir dizi estetik müdahale mevcuttur. Bu müdahalelerin bir kısmı Labiuma yani ış dudaklara yönelik olabilir. Bunların içersinde de en sık görülenleri Labiominus yani iç dudakların sarkık ve büyük olması ya da aralarında simetri bulunasına bağlı cerrahi müdahalelerdir. Ayrıca dış dudaklarla ilgili de müdahale talebiyle gelen hastalar bulunabiliyor. Bunun dışıda perine dediğimiz vajina girişiyle anüs arasında bulunan bölgeye yönelik müdahaleler ya da doğumlara bağlı çeşitli anatomik bozulmalar ve sarkmalar nedeniyle vajinanın daraltılmasına yönelik estetik müdahaleler ve nadiren de klitoris dediğimiz üstte bulunan dokunun kalın dokunun uzaklaştırılmasında yönelik cerrahi müdahale talepleriyle gelen hastalarımız da bulunabiliyor.


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Anahtar Kelimeler:
genital estetik estetik

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