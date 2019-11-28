Genk 1 - 4 Salzburg (Maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi E grubu 5. müsabakasında Avusturya ekibi Salzburg, deplasmanda Belçika takımı Genk'i 4-1 yendi.
Salzburg'un gollerini 43. dakikada Patson Daka, 45. dakikada Takumi Minamino, 69. dakikada Hwang Hee-chan ve 87. dakikada Erling Haaland attı. 19 yaşındaki Haaland, Şampiyonlar Ligi gruplarının ilk 5 haftasında da gol atan en genç futbolcu oldu.
Bu sonuçlarla grupta Liverpool 10, Napoli 9, Salzburg 7 puanla sıralandı.
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