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Genk 1 - 4 Salzburg (Maç sonucu)

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 28.11.2019 02:32 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi E grubu 5. maçında Salzburg deplasmanda Genk'i 4-1'lik farklı skorla mağlup etti.

Genk 1 - 4 Salzburg (Maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi E grubu 5. müsabakasında Avusturya ekibi Salzburg, deplasmanda Belçika takımı Genk'i 4-1 yendi.

Salzburg'un gollerini 43. dakikada Patson Daka, 45. dakikada Takumi Minamino, 69. dakikada Hwang Hee-chan ve 87. dakikada Erling Haaland attı. 19 yaşındaki Haaland, Şampiyonlar Ligi gruplarının ilk 5 haftasında da gol atan en genç futbolcu oldu.

Bu sonuçlarla grupta Liverpool 10, Napoli 9, Salzburg 7 puanla sıralandı.

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Anahtar Kelimeler:
salzburg genk uefa şampiyonlar ligi

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