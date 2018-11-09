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Genk - Beşiktaş maçı Belçika basınında geniş yer buldu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.11.2018 12:18 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. hafta maçında konuk olduğu Genk'le 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın aldığı sonuç, Belçika basınında geniş yer buldu.

Genk - Beşiktaş maçı Belçika basınında geniş yer buldu

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. hafta maçında konuk olduğu Genk'le 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın aldığı sonuç, Belçika basınında geniş yer buldu. Belçika'nın ulusal medya kuruluşu RTBF'nin haberinde, "Genk, Beşiktaş'a karşı geç de olsa dengeyi sağladı ve grup liderliğini korudu." yorumu yapıldı.

Siyah-beyazlıların, maçın başından itibaren üst düzey baskı uyguladığına değinilen haberde, "Bununla birlikte, Genk organizeydi ve Philippe Clement'in oyuncuları paniklemedi." değerlendirmesinde bulunuldu. Flamanca yayın yapan HLN haber sitesi, Türk taraftarların desteğine dikkati çekerek, "Tribündeki 2 bin 250 Türk taraftarın yanı sıra, 250 biletsiz taraftar da stat dışından destek verdi." denildi.

Fransızca yayın yapan Le Soir gazetesi ise mor-beyazlıların teknik direktörü Philippe Clement'in Beşiktaş ile oynadıkları ilk maçın 11'ini bir istisnayla koruduğuna değinerek, "Beşiktaş ise Quaresma ve Babel ile girdiği pozisyonlardan sadece birini gole çevirebildi." ifadesine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş genk UEFA Avrupa Ligi

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