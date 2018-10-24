Genk'in golcüsü Leandro Trossard Beşiktaş karşısında yok

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında 25 Ekim Perşembe günü Vodafone Park'ta Genk'i ağırlayacak. 25 Ekim Perşembe günü 22.00'de oynanacak karşılaşma öncesi Belçika temsilcisi golcü oyuncu Lenadro Trossard'in adale sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceğini açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Genk formasıyla bu sezon 17 maçta 15 gol ve 4 asistlik performans sergileyen yıldız oyuncu Leandro Trossard’ın adale sakatlığı sebebiyle Beşiktaş karşısında görev yapamayacağı duyuruldu.

