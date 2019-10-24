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Genk yerine Gent'e giden iki Liverpool taraftarı maçı kaçırdı

FUTBOL HABERLERİ  | 24.10.2019 15:31 | Son Güncelleme

Genk-Liverpool maçına bilet alan 2 İngiliz taraftar, Belçika'da Genk yerine Gent şehrine gidince maçı statta takip edemedi.

Genk yerine Gent'e giden iki Liverpool taraftarı maçı kaçırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Genk-Liverpool maçına bilet alan 2 İngiliz taraftar, Belçika'da Genk şehri yerine Gent'e gidince maçı kaçırdı.

Liverpool, deplasmanda Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Belçika ekibi Genk ile karşılaştı. İngiliz basınında çıkan haberlere göre takımlarını desteklemek için maç bileti alan iki Liverpool taraftarı, Belçika'nın Genk şehri yerine Gent'e gitti.

"GARSON 'HAYIR' DEYİNCE YANLIŞ ŞEHRE GELDİĞİMİZİ ANLADIK"
BBC'ye konuşan İngiliz taraftarlardan biri, "Gent'e vardıktan sonra etrafta hiç Liverpool taraftarı görmeyince şaşırmıştık. Sonra yemeğe gittik ve Gent taraftarı bir garsona 'Bu akşam size karşı maçımız var' dedim. O da 'Hayır yok' deyince yanlış şehre geldiğimizi anladık" ifadelerini kullandı.

Olayın medyada yer alması üzerine Gent Kulübü, İngiliz taraftarları sosyal medya hesabından UEFA Avrupa Ligi'nde Wolfsburg'u ağırlayacakları maça davet etti.

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Anahtar Kelimeler:
genk Gent liverpool uefa şampiyonlar ligi

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bizde de aynı taraftar Trabzonspor'da var yanlışlıkla İzmir yerine İzmit2e gitmişler. Bozuntuya vermemek için de bize her yer Trabzon demişler.
Kenya değil Konya :)
kesin sarhoşlardır:))
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