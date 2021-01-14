Genoa kalecisi Federico Marchetti'nin 4 milyon TL'lik lüks aracı pert oldu

İtalya Serie A'nın tecrübeli kalecilerinden Federico Marchetti'nin yeni aldığı lüks aracı kullanılamaz hale geldi.

Antrenmandan önce yeni aldığı lüks arabasını yıkamaya veren Marchetti'yi aracını almaya geldiğinde kötü bir sürpriz bekliyordu. İtalyan futbolcunun arabasını emanet ettiği temizlik şirketi çalışanı lüks araçla bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası araba perte çıktı.

4 MİLYON TL DEĞERİNDE

37 yaşındaki tecrübeli kalecinin yeni aldığı lüks otomobili 400 bin euro yaklaşık 4 milyon TL değerinde.

