SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Genoa kalecisi Federico Marchetti'nin 4 milyon TL'lik lüks aracı pert oldu

Genoa kalecisi Federico Marchetti'nin 4 milyon TL'lik lüks aracı pert oldu

İTALYA HABERLERİ  | 14.01.2021 23:24 | Son Güncelleme

İtalyan ekibi Genoa'nın kalesini koruyan Federico Marchetti'nin yeni aldığı 4 milyon TL'lik lüks aracını temizlik görevlisi bariyerlere çarparak pert etti.

Genoa kalecisi Federico Marchetti'nin 4 milyon TL'lik lüks aracı pert oldu

İtalya Serie A'nın tecrübeli kalecilerinden Federico Marchetti'nin yeni aldığı lüks aracı kullanılamaz hale geldi.

Antrenmandan önce yeni aldığı lüks arabasını yıkamaya veren Marchetti'yi aracını almaya geldiğinde kötü bir sürpriz bekliyordu. İtalyan futbolcunun arabasını emanet ettiği temizlik şirketi çalışanı lüks araçla bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası araba perte çıktı.

fadsasdf

4 MİLYON TL DEĞERİNDE

37 yaşındaki tecrübeli kalecinin yeni aldığı lüks otomobili 400 bin euro yaklaşık 4 milyon TL değerinde.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler
Milan, Torino karşısında zorlanmadıMilan, Torino karşısında zorlanmadı
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu
Altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı tahmin
Altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı tahmin
Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer
Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer
Fenerbahçe Attila Szalai'yi istiyor
Fenerbahçe Attila Szalai'yi istiyor
Fatih Terim, tekliflere açığım diyor
Fatih Terim, tekliflere açığım diyor
Süper ekibinde flaş ayrılık
Süper ekibinde flaş ayrılık
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
F.Bahçe'den transferde ezeli rakibine dev çalım
F.Bahçe'den transferde ezeli rakibine dev çalım
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Rasim Ozan Kütahyalı: Mesut Özil, Fenerbahçe'ye gelirsen...
Rasim Ozan Kütahyalı: Mesut Özil, Fenerbahçe'ye gelirsen...
Oğulcan Çağlayan’a 6 maç ceza!
Oğulcan Çağlayan’a 6 maç ceza!
Gaziantep FK, Sumudica ile yollarını ayırdı!
Gaziantep FK, Sumudica ile yollarını ayırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Juventus'a Dybala şoku! 2 hafta yok
Juventus'a Dybala şoku!
Juventus zorlandığı maçı 80'den sonra açtı
Juventus zorlandığı maçı 80'den sonra açtı
ÖZET | Milan - Torino maç sonucu: 2-0
Milan, Torino karşısında zorlanmadı
Matthijs de Ligt koronavirüse yakalandı
Matthijs de Ligt koronavirüse yakalandı
Hakan Çalhanoğlu'nun Milan-Torino maçında oynayıp oynamayacağı belirsiz
Hakan Çalhanoğlu'nun durumu belirsiz
ÖZET | Milan - Juventus maç sonucu: 1-3
Juventus Milan'ın serisine son verdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.