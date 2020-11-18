MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. George Clooney: 14 milyon doları kötü günlerimde yanımda olan arkadaşlarıma dağıttım

George Clooney: 14 milyon doları kötü günlerimde yanımda olan arkadaşlarıma dağıttım

18.11.2020 17:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
George Clooney: 14 milyon doları kötü günlerimde yanımda olan arkadaşlarıma dağıttım

ABD'li oyuncu George Clooney, ünlü olmadan önce kendisine destek olan 14 arkadaşına 1'er milyon dolar dağıttığını söyledi.

GQ dergisi tarafından 'Yılın İkonu' seçilen 59 yaşındaki ABD'li oyuncu, röportajında, kötü günlerinde yanında olan 14 arkadaşına 1'er milyon dolar verdiği haberlerini doğruladı.

2017'de arkadaşı Cindy Crawford'ın eşi Rande Gerber'in MSBC'ye anlattığı bu olayın söylentiden ibaret olmadığını belirten Clooney, "Parasız kaldığımda kanepelerinde uyudum. Beş parasız kaldığımda bana borç verdiler. Yıllar boyunca yardıma ihtiyacım olduğunda bana yardım ettiler. Yıllar boyunca onlara yardım ettim. Hepimiz iyi arkadaşız" diye konuştu.

avalon-0535980325

Clooney, bir zamanlar zor kazanılan parasını harcayacak bir ailesi olmadığı halde arkadaşlarına vermekten mutlu olduğunu söyleyerek, "Sahip olduğum tek şey, 35 yıl boyunca bana şu ya da bu şekilde yardım etmiş olan adamlardı" dedi.

'NEDEN OTOBÜS ÇARPMASINI BEKLİYORUM Kİ DEDİM'

"Onlarsız şimdi sahip olduklarımın hiçbirinin olmayacağını düşündüm" diyen Clooney, "Bana bir otobüs çarparsa hepsinin vasiyetimin içinde olacağını düşündüm. Sonra neden otobüs çarpmasını bekliyorum ki dedim" diyerek arkadaşlarına nakit para verdiğini söyledi.

Clooney, bu olayın 2013 yılında, şimdiki eşi Amal Alamuddin ile yeni tanıştığı zamanlarda gerçekleştiğini anlattı.
avalon-0540721921

Clooney'nin arkadaşları arasında oyuncu ve yönetmen Grant Heslov, Curb Your Enthusiasm dizi oyuncusu Richard Kind, eski aktör Tommy Hinkley, Cindy Crawford'ın eşi Rande Gerber var.

Ünlü oyuncu ile 42 yaşındaki Lübnan kökenli İngiliz avukat Amal Alamuddin, 2014 yılında Venedik'te evlendi. Çiftin 2017 yılında Ella ve Alexander adını verdikleri ikiz çocukları dünyaya geldi. Her ne kadar boşanacaklarına ilişkin söylentiler çıksa da Clooney çiftinin evliliği sürüyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 gecede ünlü oldu! Bakın neden takip ediyorlarmış 1 gecede ünlü oldu! Bakın neden takip ediyorlarmış
Mert Fırat: Yeni hayatımızdan herkese merhaba Mert Fırat: Yeni hayatımızdan herkese merhaba
Alev Alev dizisi ne zaman başlıyor? Alev Alev dizisi ne zaman başlıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

Putin'den çok çarpıcı Dağlık Karabağ açıklaması: İntihar olur

Putin'den çok çarpıcı Dağlık Karabağ açıklaması: İntihar olur

Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması geldi

Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması geldi

Gülse Birsel'den koronavirüs kısıtlamaları sonrasında Avrupa Yakası paylaşımı!

Gülse Birsel'den koronavirüs kısıtlamaları sonrasında Avrupa Yakası paylaşımı!

3 ayrı şehirde peş peşe deprem

3 ayrı şehirde peş peşe deprem

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Sağlık Bakanı'nın uyarılarını paylaştı! 'Artık bir geri zekalıya anlatır gibi...'

Sağlık Bakanı'nın uyarılarını paylaştı! 'Artık bir geri zekalıya anlatır gibi...'

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

RTÜK'ten ceza yemişti! Olay açıklama...

RTÜK'ten ceza yemişti! Olay açıklama...

Ünlü oyuncuya şok! Özel mesajları ifşa oldu

Ünlü oyuncuya şok! Özel mesajları ifşa oldu

Bir dönem fırtınalar estiren erotik film yıldızının son hali

Bir dönem fırtınalar estiren erotik film yıldızının son hali

Diğer Haberler

TV yayın akışı 19 Kasım 2020 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

19 Kasım Perşembe günü kanallarda ne var?

Merve Oflaz: Tutanak tutup, buradan ayrılacağız

Merve Oflaz: Tutanak tutup, buradan ayrılacağız

Cemal Can ilkokul çağlarına götürdü!

Cemal Can ilkokul çağlarına götürdü!

Mert Fırat: Yeni hayatımızdan herkese merhaba

Mert Fırat: Yeni hayatımızdan herkese merhaba

MasterChef Eray kaç kilo verdiğini açıkladı

MasterChef Eray kaç kilo verdiğini açıkladı

Berfu Yenenler doğacak bebeklerinin adını açıkladı

Berfu Yenenler doğacak bebeklerinin adını açıkladı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.