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George Clooney geçirdiği kazayı anlattı: Kimse yardıma gelmedi

01.02.2021 17:22 | Son Güncelleme:
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George Clooney geçirdiği kazayı anlattı: Kimse yardıma gelmedi

Son dönemde eşi Amal Clooney Alamuddin ile boşanma iddialarıyla gündeme gelen ABD'li oyuncu George Clooney, geçtiğimiz yıllarda ufak sıyrıklarla atlattığı motosiklet kazasını anlattı.

Dünyaca ünlü oyuncu George Clooney, 2018'de İtalya'nın Sardinya Adası'nda geçirdiği motosiklet kazasının ardından hastaneye kaldırılmış ve kısa bir süre sonra da taburcu edilmişti. Clooney'nin arkadaşı ve iş ortağı, oyuncu ve yapımcı Grant Heslov olay anında oradaydı.

AARP The Magazine'e konuşan yıldız oyuncu, "O sesi duydum. Hani metalin metale sürtme sesi vardır ya. Motorumu kaydırıp oraya bıraktım, yerde yüzükoyun yatıyordu" dedi.

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"İNSANLAR RESİM ÇEKMEYE BAŞLADI"

George Clooney, "Tek düşünebildiğim şey şuydu: 'Aman Tanrım, öldüm mü?' Sonra insanlar resim çekmeye başladı. Bu beni sinirlendirdi." şeklinde konuştu.

Dünyaca ünlü oyuncu George Clooney, 2018'de İtalya'nın Sardinya Adası'nda geçirdiği motosiklet kazasının ardından hastaneye kaldırılmış ve kısa bir süre sonra da taburcu edilmişti. Clooney'nin arkadaşı ve iş ortağı, oyuncu ve yapımcı Grant Heslov olay anında oradaydı.

AARP The Magazine'e konuşan yıldız oyuncu, "O sesi duydum. Hani metalin metale sürtme sesi vardır ya. Motorumu kaydırıp oraya bıraktım, yerde yüzükoyun yatıyordu" dedi.

"İNSANLAR RESİM ÇEKMEYE BAŞLADI"

George Clooney, "Tek düşünebildiğim şey şuydu: 'Aman Tanrım, öldüm mü?' Sonra insanlar resim çekmeye başladı. Bu beni sinirlendirdi." şeklinde konuştu.

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