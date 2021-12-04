MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. George Clooney günlük 35 milyon dolarlık teklifi reddetti

George Clooney günlük 35 milyon dolarlık teklifi reddetti

04.12.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

60 yaşındaki ünlü aktör George Clooney, sektörde geçirdiği uzun süre boyunca 500 milyon dolarlık bir servet yapmıştı. Yeteri kadar parası olduğunu dile getiren Clooney, "Bir keresinde bir hava yolu şirketinin reklam filminde oynamam karşılığı tek bir gün için 35 milyon dolar teklif edildi. Geldim, evde eşim Amal ile konuştum. İkimiz de bu paraya çalışmaya değmeyeceğini düşündük ve teklifi reddettim" açıklamasını yaptı.

George Clooney günlük 35 milyon dolarlık teklifi reddetti

Amerikalı yönetmen ve oyuncu George Clooney (60), artık birçok kişi için servet sayılabilecek ödemeler önerilen projeleri bile elinin tersiyle itiyor. Clooney, yakın zamanda böyle bir deneyim yaşadığını da verdiği röportajda açıkladı.

avalon-0608721356

Yakında gösterime çıkacak olan "The Tender Bar" adlı filminin tanıtım faaliyetleri kapsamında The Guardian'a konuşan George Clooney, "Şu anda yeteri kadar paranız olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi.

avalon-0637468021

GÜNLÜK 35 MİLYON DOLARLIK TEKLİFİ REDDETMİŞ!

Öncelikle, "Evet" diyerek, yeteri kadar parası olduğunu dile getiren ünlü oyuncu, ardından, "Bir keresinde bir hava yolu şirketinin reklam filminde oynamam karşılığı tek bir gün için 35 milyon dolar teklif edildi. Geldim, evde eşim Amal ile konuştum. İkimiz de bu paraya çalışmaya değmeyeceğini düşündük ve teklifi reddettim." şeklinde konuştu.
avalon-0637556466


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Gençler tiyatro sanatçısı olmak istemiyor""Gençler tiyatro sanatçısı olmak istemiyor"
PARTNER"Kızımız annesine benziyor""Kızımız annesine benziyor"
Öpüşme açıklaması: 'Evet'im yokÖpüşme açıklaması: 'Evet'im yok
Anahtar Kelimeler:
George Clooney
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Profesörden aşı çağrısı: Virüs mutasyon geçiriyor!

Profesörden aşı çağrısı: Virüs mutasyon geçiriyor!

Dünya bu haberi konuşuyor: 2022'de 175 bin askerle saldıracak

Dünya bu haberi konuşuyor: 2022'de 175 bin askerle saldıracak

Ülkü Ocakları ve Alperen Ocakları istedi! Tuğba Ekinci programa geri döndü

Ülkü Ocakları ve Alperen Ocakları istedi! Tuğba Ekinci programa geri döndü

Dünyada Omicron paniği! Yeni kısıtlamaları duyurdular

Dünyada Omicron paniği! Yeni kısıtlamaları duyurdular

Altın bozdurmak için gitti, bir daha gelmedi! 9 yıldır mahkeme kapılarını aşındırıyor

Altın bozdurmak için gitti, bir daha gelmedi! 9 yıldır mahkeme kapılarını aşındırıyor

Didem Soydan tatilde kasığını paylaştı!

Didem Soydan tatilde kasığını paylaştı!

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Sütyensiz pozu nefes kesti! ''Ölüyü diriltir bu kadın''

Sütyensiz pozu nefes kesti! ''Ölüyü diriltir bu kadın''

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Müge Anlı çileden çıktı! "Sizin aileden bir kız daha götüremezsem bu can bana haram"

Müge Anlı çileden çıktı! "Sizin aileden bir kız daha götüremezsem bu can bana haram"

Silikonları gören Gülşen dayanamadı! "Ne yaptın sen?"

Silikonları gören Gülşen dayanamadı! "Ne yaptın sen?"

Öğretmen karısı güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!

Öğretmen karısı güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.