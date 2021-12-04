George Clooney günlük 35 milyon dolarlık teklifi reddetti

Amerikalı yönetmen ve oyuncu George Clooney (60), artık birçok kişi için servet sayılabilecek ödemeler önerilen projeleri bile elinin tersiyle itiyor. Clooney, yakın zamanda böyle bir deneyim yaşadığını da verdiği röportajda açıkladı.

Yakında gösterime çıkacak olan "The Tender Bar" adlı filminin tanıtım faaliyetleri kapsamında The Guardian'a konuşan George Clooney, "Şu anda yeteri kadar paranız olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi.

GÜNLÜK 35 MİLYON DOLARLIK TEKLİFİ REDDETMİŞ!

Öncelikle, "Evet" diyerek, yeteri kadar parası olduğunu dile getiren ünlü oyuncu, ardından, "Bir keresinde bir hava yolu şirketinin reklam filminde oynamam karşılığı tek bir gün için 35 milyon dolar teklif edildi. Geldim, evde eşim Amal ile konuştum. İkimiz de bu paraya çalışmaya değmeyeceğini düşündük ve teklifi reddettim." şeklinde konuştu.





