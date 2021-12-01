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George Clooney: MeToo sayesinde insanlar artık pislik gibi davranamıyor

01.12.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’li aktör George Clooney, tüm dünyayı etkisi altına alan kadınların cinsel istismarcılarını ifşa etmesiyle başlayan MeToo hareketinin etkisi hakkında konuştu. 60 yaşındaki oyuncu artık insanların iş yerinde pislik gibi davranamadığını söyledi.

George Clooney: MeToo sayesinde insanlar artık pislik gibi davranamıyor

Hollywood yıldızı George Clooney, 2017’de film yapımcısı Harvey Weinstein’a yönelik 80’den fazla kadının cinsel istismar suçlamasında bulunmasının ardından başlayan MeToo (Ben de) hareketinin insanların iş yerinde pislik gibi davranmasını engellediğine inandığını açıkladı.

"PATRON OLMAN CİNSEL İLİŞKİ YAŞAYABİLECEĞİN ANLAMINA GELMEZ"

Sunday Times Culture dergisine konuşan oyunvu, “Weinstein'ın yaptığı korkunç şeylerin üstüne, iş yerinde bir pislik olmak artık kabul edilebilir değil. Patron olman insanlarla cinsel ilişki yaşayabileceğin anlamına gelmez. Artık bir pislik olmaktan kurtulamazsın, ispiyonlanırsın” dedi.

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"HAYAL EDEMİYORUM"

Clooney, 2017’de Weinstein skandalının ardından kadınların patronlarının ya da ünlü isimlerin cinsel istismarını ifşa etmesiyle başlayan MeToo hareketinin etkisiyle kadınları iş yerinde vahşi erkeklerden korumak için daha fazla önlem alındığını düşündüğünü söyledi. Clooney, “Artık bir yapımcının otel odasında genç bir kızla tek başına oyuncu seçimi yaptığını hayal edemiyorum. Değişim doğru yönde ilerliyor” diye konuştu.
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"EMİNİM DAHA FAZLASI VARDIR"

Ancak film endüstrisinde hala değişikliklere ihtiyaç olduğunu da belirten ünlü aktör, “Başka bir şeyin ne kadar yanlış gittiğini gördüğümüzde durumu anlayacağız. Eminim daha fazlası vardır ve birileri bize söyler, o zaman buna dikkat etmemiz gerekir” diye konuştu.


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