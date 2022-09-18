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Gerard Pique'den Shakira'ya şantaj iddiası! "12 tane Grammy'yi elinde rehin tutuyor"

18.09.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddialara göre Gerard Pique aldattığı eski sevgilisi Shakira'ya şantaj uyguluyor. Çocuklarının velayetine isteyen ünlü futbolcu şarkıcıya ait 12 tane Grammy'yi elinde rehin tutuyor. İşte iddiaların detayları...

Gerard Pique'den Shakira'ya şantaj iddiası! "12 tane Grammy'yi elinde rehin tutuyor"

35 yaşındaki futbolcu Pique, 12 yıllık beraberliğin ardından geçtiğimiz haziran ayında ünlü şarkıcı Shakira'yla ayrılmıştı. Ünlü şarkıcıyı aldattığı ortaya çıktıktan sonra birlikteliği sonlanan futbolcu, yeni sevgilisiyle bir düğünde görüntülenmişti. Futbolcu Gerard Pique'nin Shakira'ya şantaj yaptığı ortaya atıldı.

ÖDÜLLERİNİ REHİN TUTUYOR

Boşanma sürecine giren çiftle ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Bazı kaynaklara göre, Pique Shakira'nın mesleki kariyeri boyunca kazandığı 12 tane Grammy'yi elinde rehin tutuyor.

Çocuklarının velayetini almak için bu yola başvurduğu iddia edilen Pique, Shakira'nın taleplerini görmezden geliyor.

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İspanyol gazetesi La Razon'un haberine göre; Shakira'nın kazandığı toplam 21 tane Grammy ve Latin Grammy heykelinin 12 tanesi Gerard Pique'nin kurucusu olduğu Kosmos adlı yapım şirketinde bulunuyor.

İddialara göre, futbolcu bu heykelleri velayet davasında koz olarak kullanmak için şarkıcıya iade etmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Shakira
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