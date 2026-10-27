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Damla Sönmez'den yıllar sonra gelen itiraf!

Bir süredir kameralardan uzak kalan ünlü oyuncu Damla Sönmez, geçmişte kendisiyle ilgili yaşadığı bir farkındalığı paylaşarak yeniden sosyal medyanın gündemine geldi. 20'li yaşlarının sonunda bir arkadaşıyla yaptığı konuşmayı anlatan Sönmez'in itirafı, hayranları arasında farklı yorumlara neden oldu.

Sariye Nur Dönmez

Bir döneme damga vuran Bir Aşk Hikayesi dizisinde Seçkin Özdemir ile başrolü paylaşan Damla Sönmez, genç yaşta yakaladığı başarıyla oyunculuk kariyerinde önemli bir çıkış yakalamıştı.

Damla Sönmez den yıllar sonra gelen itiraf! 1

Bugüne kadar çok sayıda sinema ve televizyon yapımında rol alan ünlü oyuncu, son dönemde ekranlardan uzak kalmayı tercih etse de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Damla Sönmez den yıllar sonra gelen itiraf! 2

Bir süre önce 3 yıldır birlikte olduğu menajer İlkay Akıncı ile hayatını birleştiren Sönmez, bu kez geçmiş yıllarda yaşadığı bir farkındalığı takipçileriyle paylaştı.

"KİBİRLİ OLDUĞUMU BİLE İTİRAF EDEMİYORUM"

20'li yaşlarının sonlarında bir arkadaşıyla dertleştiği sırada kendisiyle ilgili yaptığı değerlendirmeyi anlatan Damla Sönmez, şu ifadeleri kullandı:

"20'lerimin sonunda bir arkadaşımla dertleşirken 'Ben galiba o kadar kibirliyim ki, kibirli olduğumu bile itiraf edemiyorum kendime.' demiştim."

Damla Sönmez den yıllar sonra gelen itiraf! 3

SOSYAL MEDYADA FARKLI YORUMLAR ALDI

Ünlü oyuncunun yıllar önce kendisiyle ilgili yaptığı bu itiraf, sosyal medyada gündem oldu.

Sönmez'in açıklaması hayranları arasında farklı tepkilerle karşılanırken, bazı kullanıcılar oyuncunun sözlerini "cesur" olarak değerlendirdi.

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Damla Sönmez itiraf
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