Gerçeğin Peşinde – Overwatch Archives geri dönüyor

Fırtına düşmanımızın Küba’daki sığınağına doğru ağır ağır yaklaşırken kahramanlarımız, Max bir kere daha izini kaybettirmeden onu girdiği delikten çıkarmak için zamana karşı amansız bir yarış verecekler.

Yeni Archives görevleri Uprising ve Retribution ile oyuncular, Overwatch tarihinin tozlu sayfalarında bir yolculuğa çıkacak, ve organizasyonun geçmişinde kilit önem taşıyan olaylar üzerindeki sır perdesini aralayacaklar. Bunu yaparken kazanacakları ödüller ve 160’dan fazla kozmetik ürün de cabası!

Overwatch Archives sezon etkinliği 16 Nisan Salı günü yepyeni bir görev olan Storm Rising ile geri dönüyor!

Hearthstone – Rise of Shadows Çıktı

